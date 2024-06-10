بيلنكن يؤكد تقدير بلاده للجهود المصرية فى الأزمة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بيلنكن، تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة على المسارين السياسى والإنساني، وحرصها على الاستمرار فى العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم، وفقًا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وحرص الرئيس فى هذا الصدد على التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدماً فى إنفاذ حل الدولتين.