انهيار أرضي على طريق جبلي في أمريكا

شهد ممر "تيتون" وهو طريق سريع حيوي يربط بين ولايتين أمريكيتين خلال الساعات القليلة الماضية انهيارًا، بعد أن تصدع جزء من الطريق وسط تحذيرات من انهيارات أجزاء أخرى في المناطق المتضررة.

ويُعد ممر تيتون طريقًا مهمًا للركاب، وحلقة مواصلات تربط بين ولاتي أيداهو ووايومنج الأمريكيتين، ويسهل حركة البضائع والخدمات التي تمثل شريان الحياة للاقتصادات الإقليمية المتنامية، لم تعلن وزارة النقل الأمريكية كم من الوقت يستغرق إعادة بناء الطريق.

وقالت السُلطات الأمريكية، إنّ قطعة كبيرة من طريق ممر جبلي ملتوٍ انهارت في ولاية وايومنج، مما ترك فجوة كبيرة في الطريق السريع وقطع رابط الركاب بين البلدات الصغيرة في شرق أيداهو والوجهة السياحية.

وأظهرت صور جوية التقطتها وكالة "أسوشيتد برس"، انهيار طريق "تيتون باس" وهو مليء بشقوق عميقة، كما اختفى جزء كبير من الرصيف تمامًا، وتدلى جزء من حاجز الحماية في الفراغ، وكانت براميل المرور البرتقالية تُشير إلى منطقة الخطر.

من جانبها، ذكرت ستيفاني هارشا، المُتحدثة باسم المنطقة 3 التابعة لوزارة النقل في وايومنج، أنّ الجيولوجيين والمهندسين الذين جرى إرسالهم إلى المنطقة في ذلك اليوم لاحظوا هذا الصدع، وقام طاقم الرصف بإصلاح الطريق مؤقتًا، وبدأت حركة المرور تتحرك مرة أخرى في تلك الليلة.

لكن ذلك لم يدم طويلًا، حيث جرى إرسال أطقم الصيانة للاستجابة لانهيار طيني على بُعد بضعة أميال في ساعات ما قبل فجر يوم الجمعة، مما أدى إلى إغلاق الطريق مرة أخرى.

وأوضحت "هارشا" أنّ الطريق البديل بين جاكسون ومنطقة فيكتور بولاية أيداهو، يتجاوز طوله 60 ميلًا (97 كيلومترًا) ويضيف "قليلًا جدًا إلى أي رحلة".