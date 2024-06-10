إسرائيل: قتلى وجرحى فى صفوف الجيش جراء حادث أمنى برفح الفلسطينية

سقط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الجيش جراء حادث أمنى فى رفح الفلسطينية، وهبوط مروحية إسرائيلية لإجلائهم، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مقترح بايدن لوقف النار بغزة





وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، للتصويت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلنه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي.

وقال نيت إيفانز المتحدث الرسمي باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنه إذا تم تقديم الدعم الدولي للمقترح المكون من 3 مراحل، فإن عملية وقف إطلاق النار ستتسارع، ومع تحقيقه فإنه سيتم إطلاق سراح الأسرى وستنسحب إسرائيل من المناطق المدنية بغزة وفق شروط الاتفاق، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "إسرائيل قبلت بالفعل هذا الاتفاق، والآن لدى مجلس الأمن الفرصة للتحدث بصوت واحد ودعوة حماس إلى قبول الاتفاق".

ونهاية مايو الماضي، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.

وأعلنت حركة حماس وبقية الفصائل، في ذلك الشهر، موافقتها على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن إسرائيل رفضته، بزعم أنه لا يلبي شروطها.

وتتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل والولايات المتحدة بعدم الرغبة حقا في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب.

حزب الله يعلن استهداف مبانٍ عسكرية شمالي إسرائيل

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، استهداف مبانٍ عسكرية شمالي إسرائيل، في حين تعرضت مناطق جنوبي لبنان لقصف متقطع.

وقال حزب الله، في بيانين حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منهما، إن عناصره استهدفت "مبنى يستخدمه جنود العدو (إسرائيل) في مستعمرة يرؤون (شمالي إسرائيل) بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح".

كما قصفت عناصره "مبنيين يتمركز فيهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوهما إصابة مباشرة، وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح"، وفق حزب الله، مشددا على أن العمليتين تمثلان "ردا على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا بلدتي حولا وشبعا".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه "تم إطلاق 6 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدات الجليل الأعلى" القريبة من الحدود اللبنانية، مضيفة: "اندلعت حرائق في مواقع عدة، وظهرت أضرار في منزل بكيبوتس (مستوطنة) منارة، ولم يُبلغ عن إصابات".