إسرائيل: اجتماع لمجلس الحرب اليوم دون دعوة جانتس وآيزنكوت للحضور

ذكر إعلام إسرائيلي أن هناك اجتماع لمجلس الحرب اليوم دون دعوة الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس وآيزنكوت للحضور،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

القسام تعلن مقتل 3 أسرى أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية خلال عملية النصيرات





وفي سياق آخر، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة أسرى آخرين احدهم يحمل الجنسية الامريكية خلال تحرير الاسرى الاربعة في مخيم النصيرات يوم أمس.

وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، قالت "كتائب القسام" في رسالة وجهتها للعدو الصهيوني والمستوطنين: "نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم ثلاثة أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية ".

وكانت قوات العدو تمكنت من تحرير أربعة رهائن في مخيم النصيرات ، بعد مجازر دموية بشعة، أسفرت عن استشهاد واصابة المئات معظمهم من الأطفال والنساء.

البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، أغلبهم أطفال ونساء، باعتبارها انتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقيم والأعراف الإنسانية كافة.

وجددت الوزارة - بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، لاسيما أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لضمان الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام ودون عوائق.

كما دعت إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ أكثر من 8 شهور، وإحياء مفاوضات السلام العادل والشامل، بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.