إنطلاق برنامج "مهندس ممارس للتنمية المستدامة" بنقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلقت فعاليات الدفعة الأولى من برنامج "مهندس ممارس للتنمية المستدامة" علي مدار 4 أيام بنقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، من خلال لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة برئاسة المهندس مينا ميلاد ولجنة التدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، بالتعاون مع مبادرة مهندسون من اجل مصر المستدامة برئاسة المهندس محمد كامل، وتنفيذ أمين محافظة الإسكندرية بالكيان المهندس محمد عبد المجيد.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المهندسين في مختلف التخصصات الهندسية للعمل في مجال التنمية المستدامة، من خلال مناقشة بعض قضايا الاستدامة في مختلف المجالات، مثل الطاقة، الكهرباء، العمارة الحديثة، الميكانيكا وتكنولوجيا السيارات.

وقد ساهم في التدريب على مدار 4 أيام تدريبية نخبة من خبراء الاستدامة، وشهد البرنامج حضورًا مميزًا من حوالي 140 مشاركًا من مختلف المحافظات المصرية.

حيث أكد المهندس مينا ميلاد، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة على أهمية هذا البرنامج في ظل التحديات التي تواجهها مصر والعالم في مجال التنمية المستدامة والمناخ، كما توجه "ميلاد" بالشكر المحاضرين في المستوي الأول وأيضاً مبادرة مهندسون من اجل مصر المستدامة برئاسة المهندس محمد كامل وامين محافظة الاسكندرية المهندس الاستشاري محمد عبد المجيد، ونثق أن ما اكتسبوه من خبرات ومعارف في مجال التنمية المستدامة، سيُسهم في إثراء مهنتهم وجعلهم روادًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ونحن كمهندسين نتحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق هذه الأهداف من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع مستدامة تُراعي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية دون الإضرار بالبيئة،

كما أضاف المهندس محمد السعدي رئيس لجنة التدريب والعلوم الهندسية أن البرنامج جاء تماشياً مع رؤية الدولة 2030 في الحفاظ علي التنمية والبيئة معاً من خلال الإستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق ومستقبل الأجيال القادمة بمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة، حيث تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي والبيئي وأن اللجنة ترحب بجميع الاقتراحات وما تحتاجون إليه من دورات ومحاضرات فعالة ومفيدة لتلبيتها لحضراتكم،

وقال المهندس الاستشاري محمد عبد المجيد لقد شهدنا على مدى الأيام الأربعة الماضية برنامجًا هادفًا ومثمرًا، ساهم في تأهيل نخبة من المهندسين في مختلف التخصصات الهندسية للعمل في مجال التنمية المستدامة، وأود أن أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا البرنامج بدءًا من نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد هشام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة ولجنة التدريب والعلوم الهندسية، وصولًا إلى نخبة من خبراء الاستدامة الذين شاركوا في التدريب، كما أود أن أشكر جميع المشاركين في البرنامج على حماسهم ورغبتهم في التعلم

فإنّ ما حققناه اليوم هو خطوة هامة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر،وخُتِم البرنامج بكلمة للدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، أكد فيها على أهمية دور المهندسين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الرائد لنقابة المهندسين في تنظيم هذا البرنامج النوعي.