محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت اليوم 10 يونيو بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة للجان، جاء ذلك بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ط، وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.



حيث تفقد محافظ المنوفية محيط لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسي " الثانوية القديمة بنات سابقا" بشبين الكوم ، وإطمئن على انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أية عقبات ، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي اليوم ٣٧ ألف و ٨٠٩ طالب وطالبة بالمحافظة في أولى أيام إمتحانات العام الدراسي الحالي بالشعب الثلاثة " علمي علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية " امتحان مادتى " التربية الوطنية والدينية " بكافة الإدارات التعليمية.



فيما استفسر المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم عن أماكن إقامة المعلمين المغتربين ومدى جاهزيتها لاستضافتهم للمشاركة في أعمال الامتحانات موجها بتذليل أى عقبات لتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة ، كما أكد المحافظ على أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير الامتحانات وذلك من خلال إتصال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان عام المحافظة لمتابعة الحالة العامة للإمتحانات ورصد أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى .

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .

هذا ومن المقرر أن يقوم محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مركز أشمون تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي .