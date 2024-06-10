مصرع سائق تروسيكل أمام صوامع طامية بالفيوم

لقي سائق بالفيوم مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب تروسيكل كان يستقله أمام صوامع القمح بمركز طامية وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول شاب يدعى صاوي طه صاوي 34 سنة جثة هامدة متأثراً بجراحه.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين أنه أثناء نقله أدوات صحية لأحد الأشخاص وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيده أدى إلى فقدانه السيطرة على الترويسكل فانحرف عن مساره وأسفر عن انقلابه بالترعة ونتج عن ذلك وفاة الشاب سائق التروسيكل.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي ،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بتسليم الجثمان لذوية ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي شاب بالفيوم مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أثناء قيامه بسباق للدراجات النارية مع مجموعة من الشباب بطريق بحيرة قارون فى نطاق مركز سنورس، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بوقوع حادث انقلاب عدد من الدراجات النارية بطريق بحيرة قارون ووجود متوفي.

فور البلاغ انتقلت اجهزة الأمن و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن مجموعة من الشباب نظموا سباق بالدراجات النارية الخاصة بهم بطريق بحيرة قارون دائرة المركز ، وأثناء السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد أحد سائقي الدراجات النارية أدى ذلك إلى فقدانه السيطرة على الدراجة مما اسفرعن انقلابها ،ونتج عن ذلك وفاة محمود السيد عيسى الشافعي من قرية وليده -مركز سنورس.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة والتي امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وتسليمها لذويه عقب الإنتهاء من استخراج تصريح الدفنة وتولت التحقيق.