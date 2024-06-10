الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قطر وفنلندا تبحثان سُبل دعم وتعزيز علاقات التعاون

الدكتور محمد بن عبد
الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي

بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مع وزيرة الخارجية في جمهورية فنلندا إلينا فالتونين، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

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قرار عاجل ضد المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر

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بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، اليوم الاثنين، في عاصمة فنلندا هلسنكي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت وزيرة الخارجية الفنلندية، خلال الاجتماع، عن الشكر لدولة قطر على وساطتها من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وجهودها للم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم في أوكرانيا.

من جهته، أثنى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري على جهود فنلندا في مجال فض المنازعات ومساعيها الرامية لإحلال السلام.

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الجريدة الورقية