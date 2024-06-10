قطر وفنلندا تبحثان سُبل دعم وتعزيز علاقات التعاون

بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مع وزيرة الخارجية في جمهورية فنلندا إلينا فالتونين، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، اليوم الاثنين، في عاصمة فنلندا هلسنكي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت وزيرة الخارجية الفنلندية، خلال الاجتماع، عن الشكر لدولة قطر على وساطتها من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وجهودها للم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم في أوكرانيا.

من جهته، أثنى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري على جهود فنلندا في مجال فض المنازعات ومساعيها الرامية لإحلال السلام.