بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، 43 عامًا، من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - القليوبية، وقتل عمدًا اثنين من المجني عليهم خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهم بسلاح أبيض "سكين "وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما، ما أحدث بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدًا المجني عليه عبدالسلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الآخرين، حال حضوره للمسكن.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان علي؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.