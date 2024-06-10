مياه سوهاج تشارك محافظتى قنا واسيوط بورشة تطوير منظومة الشبه

في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وانتاج مياه شرب نقيه مطابقه للمواصفات القياسية صالحة للشرب بدءا من المأخذ وصولا للمستهلك وتحسين اقتصاديات تشغيل محطات مياه الشرب استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورشة عمل " تطوير منظومة الشبه بمحطات مياه الشرب " لتطوير منظومة الشبة بالمياه وتحويلها من شبة صلبة الى شبة سائلة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو والمنتدب واضاف ان الورشة تضمنت كيفية تطوير منظومة الشبة من الصلبة الى الشبة السائلة وتحسين اقتصاديات التشغيل و عرض اجراءات توحيد إدارة وتطوير منظومة الشبه بالشركات خاصة بقطاع المعامل وقطاع التشغيل والصيانه والمردود المالي على تكلفة سعر المتر المكعب من المياه.

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أن منظومات أنه جارى أعمال استبدال منظومة الشبة الصلبة بمنظومات الشبة السائلة لعدد 24 محطة مياه واضاف المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة انه تم استبدار منظومة الشبة الصلبة الى الشبة السائلة بعدد 3 محطات سطحية كبيرة من اجمالى عدد 13 محطة بنسبة 30% وعدد 24 محطة مياه مطورة ونقالى ومدمجة من اجمالى 66 محطة بنسبة 62% واضاف انه جاري تعميم المنظومة علي باقي محطات المياه بالمحافظة بالتعاون مع شركة الشبه المصرية.

وأشار الكيميائي منصور صابر رئيس قطاع المعامل والجودة بأهمية تطوير منظومة حقن الكيماويات بمحطات المياه لتحسين جودة المياه ومعالجتها بالشبة واستبدال الشبة الصلبة الي الشبة السائلة وذلك للوصول لاقصي درجات النقاء بمياه الشرب للمواطن يأتى ذلك إطار اهتمام الدولة بمياه الشرب والمعايير الصحية لها و مدي تحسن جودة المياه المنتجة

واوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير إدارة التدريب بالشركة ان الورشة تمت بحضور ممثلي شركتى أسيوط وقنا بالإضافة إلى ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من قطاع المعامل والتشغيل والصيانة ومديري مناطق المياه ( وسط – شمال – جنوب ) بإجمالي عدد (26 ) مشارك بالورشة والتى استمرت مدة اربعة ايام وقد حاضر الورشة د/ سيد أبو الدهب بقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة م/ محمد أبو النجا – مدير إدارة المحطات بالشركة القابضة م/ وسام عبد الفتاح – مدير إدارة الشبكات بالشركة القابضة و تم من خلال الورشة عرض تفصيلي لما سوف يتم خلال الفترة المقبلة من تطوير المنظومة وتحسين اقتصاديات التشغيل