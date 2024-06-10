وزير النقل يتفقد محور بديل خزان أسوان لمتابعة جاهزيته للافتتاح

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، محور بديل خزان أسوان لمتابعة جاهزيته للافتتاح خلال الفترة القادمة، وخلال تفقده استوقفه أهالي قرية غرب سهيل النوبية.

وقام الأهالي بالترحيب بالفريق مهندس وزير النقل مطالبين منه نقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تخدم المواطنين ومنها محور بديل خزان أسوان الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، وخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشامـلة في الصعيد.

كما أشاد الأهالي بهذا المشروع التنموي العملاق الذي سيخدم اهالي محافظة اسوان، كما قدموا الشكر لفخامة الرئيس للتوجيه بانشاء مطلعين ومنزلين لخدمة قرية غرب سهيل والذي كان أحد مطالبهم في زيارة سابقة لوزير النقل للمحور معبرين عن امتنانهم العميق بهذا الاهتمام من الدولة المصرية لكل مايخدم المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.