وزير النقل يتابع جاهزية محور بديل خزان أسوان للافتتاح خلال الفترة القادمة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل وضعت خطة لإنشاء عدد 4 محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان لربط شرق وغرب النيل وخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وخدمة حركة التجارة، وهي: محور كلابشة على النيل الذي تم افتتاحه ، ومحور بديل خزان أسوان الجاري الاستعداد لافتتاحه، بالإضافة إلى محور دراو على النيل، الذي يتقدم العمل به، ومحور السباعية المخطط البدء في تنفيذه العام المالي القادم.

وتابع الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. جاهزية محور بديل خزان اسوان للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة، وذلك في بداية زيارته لمحافظة أسوان لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال تفقده للمحور، استمع وزير النقل ومرافقوه لشرح من مدير المشروع حول جاهزية المشروع وتقدم أعمال التشطيبات النهائية للمحور الذي يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على (3) أعمال صناعية تتمثل في عدد ٢ كوبري (كوبري النيل – كوبري على الطريق الصحراوي) وعدد ١ نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم.

وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة لهذا المحور التنموي، الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشامـلة في الصعيد.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريـق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الـصـحراوي الغربي (القاهـرة – أسوان)، عـابرا نهر النيل والـطـريق الـزراعي الـغـربـي (القاهرة – أسوان)، والربط مع طريق أسـوان / أبوسمبـل، لافتا إلى أنه تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، وكذلك رفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور مع طريق أسوان / برنيس.

وخلال تفقده للمحورالتقي الوزير بعدد من أهالي قرية غرب سوهيل النوبية والذين قدموا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذا المشروع التنموي العملاق الذي سيخدم أهالي محافظة أسوان وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.

وأضاف وزير النقل أن تنفيذ هذه المحاور التنموية يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، لافتا إلى أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 كوبري، وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل منها 22 محور بالصعيد، لافتا إلى أنه من 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 18 محورا لتصبح عدد المحاور 56 محورا، وجار تنفيذ 16 محورا حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد المحاور إلى 72 محـورا وكوبري موضحا أن هذه المشروعات العملاقة يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية متخصصة وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

كما أوضح وزير النقل أنه يتم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق المهمة في نطاق محافظة أسوان مثل تطوير وازدواج مسافة 327.5 كم من طريق الصعيد الصحراوي الغربي في نطاق محافظة أسوان من إجمالي طول الطريق الذي يبلغ 1155 كم وذلك في المسافات من (السباعية / إدفو بطول 25 كم– إدفو / أسوان بطول 87.5 كم (التي تم نهم تنفيذها) – أسوان توشكى بطول 215 كم، موضحا أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي هو جزء من مشروع طريق القاهرة – كيب تاون، الذي يعد أطول محور بري في أفريقيا؛ حيث يبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلومترا ويمر بـ 9 دول أفريقية، ويهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها لافتًا إلي أن المشروع القومي للطرق ساهم في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق بتقرير التنافسية الدولية إلي المركز 18 حيث تقدمت مصر 100 مركز في الترتيب العالمي.