طريقة تحضير الشوربة التركية البيضاء

يحتوى المطبخ التركي على وصفات شهية ومختلفة ومذاقها الطيب بالحليب أو الزبادي لتصبح وجبته مفيدة لمناعة الجسم.

ويسهل تحضير شوربة التركية البيضاء بين المقبلات الشهية والمفيدة لصحة الجسم لتسعدي أفراد أسرتك وتقدمي لهم وصفات على خطي المطاعم الشهيرة.

ومن داخل المطبخ التركي حضري الشوربة التركية البيضاء بمكونات بسيطة وخطوات سهلة في بضع دقائق.

المقادير

- الأرز : نصف كوب (أبيض ومسلوق)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لبن زبادي : كوب

- دقيق : نصف كوب

- شعيرية : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

- النعناع : رشّة (مجفف -للتزيين)

- الماء : كوب

طريقة التحضير

في قدر عميق على النار، سخني الزيت، وشوحي البصل حتى يذبل ثم أضيفي الأرز المسلوق للقدر.

في وعاء آخر، اخفقي الزبادي مع الدقيق وكوب من الماء.

خففي حرارة النار، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها، وقلبي على النار حتى يغلي المزيج لمدة 15 دقيقة، واستمري في التقليب بين الحين والآخر.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وأضيفي على الوجه الزبدة المذابة ورشة النعناع.