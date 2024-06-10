عمليات المنيا.. انتهاء طلاب الثانوية العامة من مادتي الدين والوطنية دون شكاوى

أعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن اليوم الإثنين ، من أداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة بالمنيا ، قد انتهى ، دون تلقي غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، أي شكاوي من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وقد أدى اليوم 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم بمحافظة المنيا، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة ، وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وفي سياق متصل اضيب ملاحظ داخل احدي لجان مدينة المنيا الجديدة بهبوط حاد ، أثناء مراقبة إمتحانات مادتي التربية الدينية والوطنية ، وتم نقله لمستشفي الصدر والقلب الجامعي ، يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أطلقت اليوم الإثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بإمتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الإمتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.