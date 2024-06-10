ضبط أول حالة غش إلكترونى في إمتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

تمكنت لجنة الامتحانات بمحافظة البحيرة من ضبط اول حالة غش إلكترونى داخل احد اللجان بمركز كفر الدوار وذلك في مادة التربية الوطنية في الفترة الثانية وتم إتخاذ اللازم قانونا تجاه الطالب ومصادرة ادوات الغش وكان قد صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالبين احدها بلجنة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والآخر بمحافظة بني سويف قاما بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالبين خلال قيامها بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعتين على الفور.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنتين.