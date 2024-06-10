أمين "الفتوى" يوضح فضل وثواب العشر الأوائل من ذي الحجة

تحدث خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن فضل وثواب العشر الأوائل من ذي الحجة صيامهم، موضحًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد أنّها خير الأيام التي يعمل فيها الإنسان الأعمال الصالحة ويحصي الثواب أضعافا.

ذي الحجة 2024

واستشهد “عمران”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، من تقديم الإعلامين باسم طبانة ومروة فهمي، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”، أي أفضل الأعمال الصالحة على سائر أيام السنة هي في الـ10 الأوائل من ذي الحجة، مشددًا على أن كل عمل صالح يستطيع أن يقدمه الإنسان في هذه الأيام سيكون ثوابه مضاعفًا من أي ثواب في الأيام الأخرى.

وتابع: الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي الأيام التي أقسم الله بها في قوله تعالي: "والفجر وليال عشر".

عشر ذي الحجة 2024.. حددت الحسابات الفلكية موعد عشر ذي الحجة 2024، بأنه تكون عدة شهر ذو القعدة (29 يومًا)، وبذلك يكون اليوم الخميس 6 يونيو هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وتبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 غدًا الجمعة 7 يونيو حيث يكون أول أيام ذو الحجة.

أوضحت الحسابات الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكيًّا ستكون يوم الجمعة 7 يونيو 2024. أما عن وقفة عرفات لعام 1445 فستوافق يوم السبت 15 يونيو 2024، وسيكون عيد الأضحى المبارك فلكيًّا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

جاءت رواية ما من عمل أزكى عندالله عز وجل ولا أعظم أجرًا من خير يعمله في عشر الأضحى قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء “، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفضل أيام الدنيا أيام العشر ذي الحجة”.