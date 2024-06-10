تعرف على كنيسة القديس الأنبا أبرآم الجديدة في ديره بالعزب بالفيوم

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم كنيسة الأنبا ابرام الجديدة فى دير العزب بالفيوم.

والكنيسة التى تم تدشينها اليوم بيد قداسة البابا تواضروس الثانى تبلغ مساحتها حوالي ٢٥٠٠ متر مربع، وتتكون من طابقين: الأرضي بسقف مسطح، والأول (الكنيسة الرئيسية).

بداية العمل فى الكنيسة

وبدأ العمل فيها عام ٢٠١٤، وتم استئناف العمل واستكمال بعض العناصر الإنشائية والتشطيب في سبتمبر ٢٠٢١ بعد فترة من توقف العمل بسبب جائحة كورونا.

تضمنت الإنشاءات و التشطيبات في الكنيسة مزارًا جديدًا للقديس الأنبا أبرآم مُلحق بالكنيسة. ومبنى بجوار الكنيسة يشمل قاعات وأماكن للضيافة. و أعمال "لاندسكيب" حول الكنيسة بمسطح حوالي 13 الف متر مربع. وأعمال رسم الأيقونات والقبة بالزيت والموزاييك. ومزودة بأحدث الأنظمة الصوتية والدوائر التلفزيونية والكاميرات وأجهزة الإنذار.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الانبا ابرام مطران الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور صابر عطا رئيس لجنة الوفد بالفيوم قد شهدوا صباح اليوم الاثنين حفل تدشين الكنيسة والذى حضره القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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