يعد الجمبري أحد المأكولات البحرية التي يفضل تناولها الكبار والصغار لمذاقه الطيب والشهي وهذا ما جعله محط أهتمام الأمهات عند تحضير الوصفات المختلفة على مائدة الطعام.

ويحتوى الجمبري على العديد من الفوائد الهامة أبرزها يعلى مضادات الأكسدة التي تسمى أستازانثين (Astaxanthin)، والتي وُجد لها دورًا في تعزيز صحة الدماغ، استهلاك أستازانثين قد يُساعد في الوقاية من الالتهاب عن طريق منع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا، كما قد تمنع خصائصه المضادة الإصابة بالعديد من الأمراض مثل مرض الزهايمر.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طريقة عمل شوربة الجمبري على خطى المطاعم لتقدمي لأفراد أسرتك أفضل مذاق على الإطلاق.

المقادير

- الجمبري : 500 غراماً (مقشر)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : 4 اكواب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)

- كريمة الطبخ : كوب

طريقة التحضير

سخّني الزيت النباتي والزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المفروم، وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي قطع الجمبري، وقلبي حتى تتحمر.

أضيفي مرق الدجاج، ومعجون الطماطم، والفلفل الأحمر، ثم اتركي المزيج يُطهى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

صفي الشوربة بمصفاة من جميع المكوّنات، ثم أعيدي الشوربة إلى النار، وأضيفي لها الجمبري مرة أخرى، واتركيه يُطهى على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة إضافية.

أضيفي عصير الليمون الحامض، والكريمة، واتركي الشوربة على النار لحوالي 5 دقائق.

اسكبي شوربة الجمبري في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.