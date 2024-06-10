بالصور.. إنتهاء اليوم الاول بلا شكوي بإمتحانات الثانوية بالبحيرة

وسط حالة من الهدوء إنتهى اليوم الاول من امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة بدون شكوى حيث شهدت الفترتين هدوء تام وخرج الطلاب بلا شكوى من المواد واكدوا سهولة المواد وانها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، وكان قد شهد اليوم الأول من الامتحانات أداء طلاب الشعبة العامة لامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وهما من المواد التي لا تضاف الى المجموع، حيث أدي الطلاب امتحان التربية الدينية في الفترة الأولى بداية من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى الساعة ١٠.٣٠ صباحا .

و الفترة الثانية من امتحانات أولى أيام الثانوية العامة أداء الطلاب لامتحان مادة التربية الوطنية خلال الفترة من ١١.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٣٠ ظهرا

وأعرب العديد من طلاب الثاوية العامة بالبحيرة، عن سعادتهم بسهولة أسئلة إمتحانات اليوم الأولي في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية

إلتقت (الوفد) بعدد من طلاب الثانوية العامة ، عقب إنتهاء إمتحان اليوم الأول ، حيث أكد الطالب خالد سامي- علي سعادته البالغة يوم بسهولة إمتحانات اليوم الاول في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ، مشيرا إلي أمنياته أن تكون أسئلة باقي المواد بنفس المستوي .

وأشارت الطالبة سلمي إبراهيم – إلي أن الأسئلة جاءت في مستوي الطالب المتوسط ، بالإضافة إلي أن الوقت مناسب للإجابة عن الأسئلة .

وكانت إمتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظة البحيرة قد إنطلقت صباح اليوم الإثنين،حيث أدي 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) إمتحان اليوم الأول في مادتي التربية الدينية خلال الفترة الأولي ،والتربية الوطنية في الفترة الثانية ،أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

وتم إخلاء الشوارع المحيطة بالمدارس ، ومنع تواجد أوليا الأمور بالإضافة إلي منع مرور السيارات وتحويلها إلي مسارات أخري ، لضمان توفير الهدوء للطلاب أثناء الإمتحان ، كما تم منع الإقتراب أو التصوير في محيط لجان الإمتحان .

وتم تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.