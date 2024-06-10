توريد 382 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

تواصل الشون والصوامع المنتشرة في ربوع مراكز ومدن محافظة المنيا ، فتح ابوابها على مدار الساعة لإستقبال توريد المزارعين لمحصول القمح ، وتسهيل أعمال التوريد على المواطنين ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع ، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 381952 طناً و577 كيلو جراماً، من الأقماح منذ بدء الموسم.

وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة ، لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول ، مشيراً المحافظ ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي ، بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه ، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.