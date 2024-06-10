البيطريين تكشف عن نصائح حول شراء الأضحية وتحذر من بعض طرق الغش

هنأت النقابة العامة للأطباء البيطريين، جموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعية الله أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

وقدمت لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة لأطباء بيطريين مصر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مجموعة من النصائح حول شروط الأضحية.

نصائح حول شراء الأضحية

1. أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل والأبقار والجاموس والأغنام (ضأن وماعز)

2. أن تبلغ السن المعتبر شرعا: الإبل خمس سنوات، والأبقار سنتان، والماعز سنة، والضأن سته أشهر على الأقل.

3. أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهى: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، والعجفاء ( التي ليس لها مخ لضعفها وهزالها).

وحذر الدكتور رامي محمد فتحي مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، من طرق الغش التي يلجأ إليها التجار عند بيع الأضاحي، منها وضع الملح في العليقه أو الماء المقدم للحيوان مما يجعل الحيوان يبدو منتفخا وأكثر وزنا من وزنه الحقيقي، وبرد الأسنان والقرون، للغش في عمر الحيوان لجعله يبدو أصغر سنا، إضافة إلى الغش في الميزان ولذلك وجب علي المشتري أن يتأكد من وزن الحيوان أكثر من مرة.

ونصح الدكتور رامي، بمن ليس لهم خبرة في الشراء باصطحاب طبيب بيطري مختص عند شراء الأضحية لعدم الوقوع في طرق الغش المختلفه التي يلجأ إليها التجار واختيار أفضل الأضاحي ولابد الأخذ في الاعتبار ما يلي:

نصائح لعدم الوقوع في طرق الغش عند شراء الأضحية

1. عدم الشراء من الباعة الجائلين لأن الحيوان يتغذي علي القمامة وتسمي في هذه الحالة (بالجلالة) وهي حرام ذبحها وأكلها.

2. يجب أن يكون الحيوان نشيط الحركة لامع العينين ذو جلد وشعر لامع والفتحات الطبيعية جافة.

3. لابد من معرفة نوع العليقة التي يتناولها الحيوان والابتعاد عن الحيوان الذي يأكل الخبز الجاف أو الذرة أو الخميرة لأنه في هذه الحالة سيكون دهنه أكثر من الذي يتغذي علي مركزات الأعلاف.

4. الابتعاد عن الحيوان المربوط لأنه سيكون نسبة الدهون به عالية وبالتالي لن يحقق نسب تصافي لحوم عالية.