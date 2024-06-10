محافظ الشرقية: نسير بخطى منتظمة نحو التطوير والتجميل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على شوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافو الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارع طلبه عويضة ليصدر توجيهاته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان باستمرار تكثيف حملات رفع الاشغالات أمام المحال التجارية، والزام أصحابها بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على الرصيف، لإعادة الإنضباط للشارع، وتماشياً مع خطو التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع فاروق على مساحه 8000 متر مسطح، وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من فرد الرمال وإنهاء أعمال التأسيس، وإزالة كافة المعوقات، وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، مشدداً على رئيس المركز بالمتابعة المستمرة، وتكثيف ورديات العمل، والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار، وبالوعات الصرف الصحي، وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة، وذلك للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وإختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالنصب التذكاري للشهداء الجديد، والمُقام أمام مبنى الديوان العام بتكلفه 5 ملايين جنيه، تخليداً لذكراهم وعرفاناً لما قدموه من تضحيات غالية فداء للوطن.

وأكد المحافظ على رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال، مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة، تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ونواب رئيس المركز والحي.