88.37% نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية فى قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 2024 بنسبة نجاح بلغت 88.37%.

بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال المحافظ، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 52848 طالب وطالبة حضر منهم 52230 وحقق النجاح 46154 طالبا بنسبة نجاح بلغت 88.37%.

بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 806 طالبا ، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 785 طالب وحقق النجاح 712 طالب بنسبة نجاح بلغت 88.3%.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 35 طالبا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 35 وعدد من حققوا النجاح 32 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 91.4% .

أما عدد طلاب الشهادة الاعدادية من المكفوفين 8 طلاب وعدد من حققوا النجاح 8 طلاب بنسبة نجاح بلغت 100%, بينما بلغت عدد طلاب الشهادة الاعدادية مرحله التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 69 طالب وطالبة وعدد من حققوا النجاح 65 طالبا بنسبة نجاح بلغت 94.2%. .

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا على حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

الثانوية العامة

وفي سياق متصل، أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية على لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا ، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات ، والتأكد من توفير مناخ ملائم للطلاب يساعدهم على آداء الامتحانات فى سهولة ويسر، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان.

واطمئن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحانات ، مؤكدا لهم أننا حريصون على توفير كافة سبل الراحة لكم ، بما يضمن أدائكم للامتحانات دون أى عوائق .

وأشاد المحافظ، بعدم تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة ، وهو ما يعكس تغير الثقافة العامة للمواطنين نحو معاونة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب .

ووجه المحافظ، بالتواجد المكثف لقوات الشرطة للحفاظ على حرم آمن حول اللجان بما يضمن توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء آداء الامتحانات .

وأكد على تواجد المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مشددا على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي تعقد الامتحانات بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها.

والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.