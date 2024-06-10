حملات نظافة وتجميل ورفع الإشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية، من حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي تجرى فيها الآن امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، فضلاً عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها، والتأكد من تغطيه بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث،حفاظاً على سلامة الطلاب.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع بتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي يعقد بها لجان إمتحانات الثانوية العامة، لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحانات في جو هادئ ومستقر، تزامناً مع إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة اليوم.

وكلف محافظ الشرقية؛ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ضرورة التأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس، وسلامة أسوار المدارس، والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء، وتوفير طفايات الحريق، وغسيل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي2023 -2024.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالإمتحانات، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الإمتحانية، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان إنتظام سير أعمال الإمتحانات، متمنياً لأبنائه الطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك خلال تفقده لجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة أحمد عربي الاعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 279 طالب لأداء الإمتحان في مادة التربية الدينية، في حضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها وحتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الإمتحانية، وكذلك التنسيق مع مرفق الاسعاف لتمركز سيارات اسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة، وكذلك توفير غرفة التأمين الصحي تضم الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان، وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد علي عدم فصل التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان حسن سير انتظام العملية الإمتحانية، ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 والتي انطلقت اليوم الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024م بلغ 52130 طالب وطالبة، منهم 33014 طالب وطالبه بشعبه العلمي علوم، و7385 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة، و11731 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.