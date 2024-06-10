الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المحليات تحتل قاعة أفراح النادى الإجتماعى بقنا

هدم سور النادى الإجتماعى
هدم سور النادى الإجتماعى وحائط قاعة الأفراح بعاصمة قنا

تسود حالة من الغليان فى أوساط الشارع القنائى ضد عدوان الديوان العام لمحافظة قــنا؛ على النادى الإجتماعى بالعاصمة، واحتلال قاعة المناسبات المتاحة للمواطنين بأسعار زهيدة، لتحويلها لوحدة إدارية، بدون سابق إنذار.

رصدت عدسة "الوفـد" أعمال الهدم والتشوينات داخل وخارج حرم النادى الإجتماعى الجارية حالياً.

حيث تفاجأت الجماهير القنائية بإقتطاع جزء من النادى، وهدم السور والحائط البحرى لقاعة مناسبات الخطوبة والزواج وتغيير النشاط فجأة.

كما تفاجأ القنائيون بسد أبواب القاعة بالطوب والأسمنت وأعمال التكسير والإحلال، رغم كثرة المقرات التابعة للديوان العام المنتشرة فى مدينة قــنا.

 وفى سياقٍ متصل، يخضع النادى الإجتماعى بقــنا لولاية نقابة الإجتماعيين الفرعية؛ ومديرية التضامن الإجتماعى قانوناً.

وعلت الأصوات المطالبة بإعادة الشئ لأصله، وإعتبار النادى شأناً اجتماعياً خالصاً وملكاً لمجلس إدارة نقابة الإجتماعيين وأعضاء النقابة، وملاذاً ترفيهياً للإجتماعيين وجماهير قــنا معاً. 

 

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