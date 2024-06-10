الثانوية العامة.. جراح وأفراح في حياة المصريين

بين الفرح والحزن يعيش ملايين المصريين، شعورمختلط بمجاميع الثانوية العامة، وهي المناسبة التي نستقبلها كل عام، داخل البيوت المصرية، فهنا زغاريد تُدوي، وهناك حزن يخيم وقلوب تعتصر ألمًا عند إخفاق الأبناء في الحصول على مجموع كبير، يمكنهم من الالتحاق بكليات القمة، وهو أمل الأباء في رؤية فلذة أكبادهم في المقدمة، بعدما أفنوا أعمارهم في توفر كافة سبل الراحة لهم، إنه الفخر بالأبناء ذلك الشعور الذي تعجز الكلمات عن وصفه وتقف الحروف حائرة عنده، خشية جحود الحق وقصور البيان.

الفرحة في بيوت طلاب القمة

وعلى مر الأعوام المنقضية، طالعنا كيف تعم الفرحة بيوت طلاب القمة، عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة، وعندها يتوافد الأهل والجيران لتقديم التهاني والتبريكات، وهي اللحظات التي لا تنسى ولا يمحوها الزمان، فالفرحة والفخر يتوق إليهم الجميع، خاصة عندما يكون سببها نجاح الأبناء، وتتويجًا للتعب والسهر بالجائزة الكبرى، وهو النجاح والذي طالما يهدى للاباء، حيث أنهم اقتطعوا من أوقاتهم بغية توفر احتياجات الأبناء وعملوا على توفير كافة متطلباتهم.

الفرحة في بيوت طلاب القمة

الحزن عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة

وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة تنقسم بيوت المصرين إلى شقين، فهناك من يقيم الأفراح والليالي الملاح، والآخر ينصب سرادق العزاء ويقيم المقارانات بالآخرين، حتى يصاب أبنائهم بالاحباط ويدخلون في اكتئاب شديد، وشاهدنا خلال السنوات الماضية الكثير من حالات الانتحار عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وهوما يتطلب من الأباء الارتضاء بقدرات أبنائهم الخاصة وعدم الضغط عليهم، وذلك لعدم الندم، فالطالب حينها يحتاج إلى المساندة لتخطي المرحلة، لاسيما أن نتيجة الثانوية العامة لا تعتبر نهاية المطاف، بل بداية جديدة قد تقودك لمستقبل أفضل، ويجب على الطالب الاجتهاد في مكانه الجديد.

الحزن عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر وسط تشديدات أمنية حول اللجان، انطلقت اليوم الإثنين، امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد غير المضافة للمجموع، وقد وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 745086، كما أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بلغ 11 لجنة، ويؤدى اليوم الطلاب وفقا لجدول الامتحان الاختبارات فى التربية الوطنية والتربية الدينية على أن يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الامتحان فى الاقتصاد والاحصاء كمواد غير مضافة لمجموع الثانوية العامة.