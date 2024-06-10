فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 أمام الطلاب

فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الطلاب في الثامنة وربع صباحًا لأداء امتحانات التربية الدينية.

ويخضع طلاب الثانوية العامة 2024 للتفتيش الدقيق باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أية أجهزة إلكترونية أو هاتف محمول أو ساعة ذكية.

ويحظر دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بأية أوراق بيضاء أو ملازم أو هواتف أو ساعات ذكية أو سماعات.

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

وتوزع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات التربية الدينية في فترة زمنية تبلغ ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، يعقبها فترة استراحة لمدة نصف ساعة، ثم يؤدي الطلاب امتحانات التربية الوطنية بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا.

ودعا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور إلى البعد عن أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وألا يصطحبوا أبناءهم أثناء الذهاب للامتحان والاكتفاء بالدعاء لهم في المنزل.

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 بأن التصحيح محكم لأن الامتحانات عبارة عن بابل شيت، وشكل أسئلة الامتحانات لن تختلف عن نموذج العام الماضي.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 صباح اليوم الإثنين في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات ألف و981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إذ تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في التربية الدينية على 25 سؤالا موضوعيًا اختياري من متعدد بـ25 درجة.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة فهم بسيط و40 في المائة فهم عميق و30 في المائة للمتميزين.