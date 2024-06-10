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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يتابع الامتحانات

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

واطمأن وزير التربية والتعليم قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 

وأكد وزير التربية والتعليم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

ووجه الوزير الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا.

كما وجه الوزير بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

وشدد الوزير كذلك على الكشف على فاعلية الكاميرات، مشددًا على محاسبة المسئول عن تعطيل أي كاميرا داخل اللجان بشكل فوري. 

كما شدد الوزير على منع خروج الطلاب تماما قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد، وعدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أى فرد بتاتًا بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسة.

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024، للتعامل الفوري معها، مؤكدًا تقييم مديرى المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.

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