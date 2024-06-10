كواليس مؤتمر "ام جي للهجرة" للحد من الهجرة غير الشرعية.. صور

بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب ومؤسسات المجتمع المدني..

عقدت "ام جي للهجرة" بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب و مؤسسات من المجالس الأهليه و المجتمع المدني بحضور الدكتور مصطفي جمال استشاري و خبير هجرة، مؤتمر تحت عنوان ة "معا للحد من الهجرة غير الشرعية".

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للشباب و الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداراة النادي الاهلي و بطل العالم للكاراتيه ثلاث سنوات متتالية و حضره بعض المشاهير.

ناقش المؤتمر دور الدولة المصرية و المجتمع المدني بالتعاون مع القطاع الخاص في الحد من الهجرة غير الشرعية و تم تبني رؤية واضحة و توصيات من خلالها سيتم الحد من الهجرة غير الشرعية.



و اكد الدكتور مصطفي جمال، استشاري و خبير هجرة، ومنظم المؤتمر، علي دور الدولة من ٢٠١٦ من خلال المبادرات مثل مراكب النجاه و حياه كريمة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وشدد علي ايجاد طرق قانونية و قنوات شرعية بديلة عن الهجرة غير الشرعية والتي يستطيع من خلال الشباب ان تهاجر بشكل شرعي وقانوني ويصبحوا سفراء مصر في الخارج و الذي سوف يدير علي الدولة بعملة اجنبية تساعد في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كما اكد دور الفن و الدراما علي تصدير النماذج الناجحة و التي صدرت انطباع جيد للهجرة و المهاجرين الشرعيين من مصر.



كما نوه الدكتور مصطفي علي، ان كل شخص لديه فرصة في خوض تجربة السفر بطرق سهلة و شرعية و غير مكلفة، وهنا اكد دور "ام جي" في توعية المجتمع بهذه الطرق و مساعدة كافة الشركات المعنية والمختصة و التي لديها مصداقية في توحيد الجهود لتوعية اكبر قدر من الشعب المصري للطرق القانونية والشرعية للسفر سواء عن الطريق الهجرة او الدراسة او العمل او السياحة.

وفي ختام المؤتمر تم الخروج بتوصيات من مؤتمر "ام جي للهجرة" ومستقبل جيل والمجلس الوطني للشباب بعد المؤتمر الأول لها "معا ضد الهجرة الغير شرعية "، وذلك حرصا منها علي سعيها المستمر نحو مجتمع مصري افضل ونحو شباب طموح، فقد تم وضح عدة توصيات خاصة في هذا الاطار.

وجاءت تلك التوصيات والتي خرجت بها من المجتمع كالتالي:-

1/عمل مؤتمرات وزيارات ميدانية للمحافظات الاكثر طردا للشباب في الهجرة غير الشرعية .مثل (كفر الشيخ .الفيوم .البحيره ، والمنيا ).

2/ العمل علي زيادة النشر التوعوي للشباب والأسر من خلال المنابر المختلفة التلفزيون والإذاعة .

2/عمل ورشة عمل عن التوعية بدور الشباب المصري في تنمية مجتمعة وايضا عن التنمية البشرية وتنمية الذات

3/ عمل فني تسجيلي بعنوان

(التحدي و الاصرار ) لإبراز دورالنماذج الايجابيه الناجحة للمهاجرين بشكل شرعي

4/عمل دورة تدريبية بالمجان للشباب الطامح في السفر هدفها التوعية وطرق تنمية الذات

5/عمل زيارة ميدانية لمراكز الشباب في المناطق النائية .

6/ عمل ندوة عن دور شركات الهجرة الشرعية ومؤسسات المجتمع المدني لإبراز دور الشركات ودعوة بعض الشركات الرسمية و التي لها مصداقية.

IMG-20240609-WA0033

IMG-20240609-WA0037

IMG-20240609-WA0034

IMG-20240609-WA0035

IMG-20240609-WA0042

IMG-20240609-WA0047

IMG-20240609-WA0036

IMG-20240609-WA0039