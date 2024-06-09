أسيوط: استمرار أعمال تطوير رصف طريق مدرسة الزراعة وحتى الدير المحرق بالقوصية

ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة..

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير ورصف الشوارع والطرق بالمراكز والأحياء من بينها مركز القوصية والعمل على دفع وتيرة العمل لتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030م.

لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتأكد من نهو أعمال البنية التحتية كتوصيل (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وكابلات الانترنت، .. ) وغيرها ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية مشيراً إلى إعادة تأهيل ورصف الطريق الذي يربط بين الطريق الصحراوى الغربي "أسيوط/القاهرة" والدير المحرق إحدى المحطات الهامة لمسار رحلة العائلة المقدسة والخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم البدء في أعمال إعادة رصف طريق مدرسة الثانوية الزراعية وحتى مدخل الدير المحرق بطول 8 كم وهو الطريق الذي يربط بين الطريق الصحراوى الغربي "أسيوط/القاهرة" مع الدير المحرق ضمن أعمال تطوير وإعادة هيكلة للطريق المؤدى الى الطريق الزراعي وذلك بتنفيذ إدارة مشروعات الرى لمشروع الحائط الساند ضمن خطط التدبيش للترع التى تقوم بها بطول 4 كم خلال العامين الماليين 2023 / 2024 وخطة 2024 / 2025 لتحقيق تكامل الخطط الخاصة بمشروعات مركز القوصية مع بعضها البعض وفي إطار تنفيذ بروتوكول مع الهيئة العامة للطرق والكباري .

لافتاً إلى المتابعة المستمرة لخطوات ومراحل التنفيذ التي تتم بإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى عرابى نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع على ناجح مدير إدارة التخطيط بالوحدة موضحاً أن أعمال الرصف والارتقاء بمستوى الطرق يضع هذه المحطة على الخريطة السياحة العالمية وهو ما يسهم في الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع وتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء مركز القوصية.



يذكر أن مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبمشاركة كافة أجهزة الحكومة وهو ما سينعكس ايجابياً على العائد السياحي والاقتصادي والتي يحظى فيها مركز القوصية بأحد أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة فى مصر وهو دير السيدة العذراء المحرق.