"فيفا" يكافئ منتخب مصر قبل موقعة غينيا بيساو

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حسام حسن ورفاقه، بعد الفوز على بوركينا فاسو، وذلك برفع عدد نقاط المنتخب الوطني في رصيده بالتصنيف العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي شهريًا.



وأصبح رصيد الفراعنة حاليًا 1509.64 نقطة، وذلك بعدما زاد 9.92 نقطة دفعة واحدة، بعد الفوز الأخير، ليستعيد بذلك ما فقده بهزيمته من منتخب كرواتيا في كأس العاصمة.

وامتلك منتخب مصر، قبل مباراة الخميس الماضي، 1499.72 نقطة، وهو رصيده منذ آخر مباراة خاضها أمام كرواتيا، ووقتها أفقدت الهزيمة من الأخير، عددًا من النقاط في تصنيف الفيفا.



سجل مصري مميز في تصفيات كأس العالم:

منتخب مصر لديه سجل مميز في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، حيث وصلت كتيبة الفراعنة للفوز رقم 60 من أصل 104 مباريات، في تاريخ مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ليس هذا فحسب، بل أصبح المنتخب الوطني، ثاني أقوى خط هجوم في تصفيات القارة السمراء، بعدما ارتفع عدد أهداف الفراعنة إلى 10 أهداف في المركز الثاني بعد كوت ديفوار التي سجلت 11 هدفًا كأقوى خط هجوم في جميع المجموعات.

وحقق المنتخب، الفوز الأول الرسمي له تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المهمة في فبراير الماضي، خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا.

