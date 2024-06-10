جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

يقام اليوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث ستقام مواجهات ساخنة في بطولة تصفيات كأس العالم بأفريقيا، بجانب بعض المواجهات الودية المشتعلة.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم اليوم:

الصومال ضد بوتسوانا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

غينيا الاستوائية ضد مالاوي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

مدغشقر ضد مالي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

بوركينا فاسو ضد سيراليون، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

مصر ضد غينيا بيساو، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

بنين ضد نيجيريا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

أوغندا ضد الجزائر، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

غينيا ضد موزمبيق، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

غانا ضد أفريقيا الوسطى، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة قنوات "ssc".

مواعيد المباريات الودية الدولية اليوم:

جمهورية التشيك ضد مقدونيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS 1".

بولندا ضد تركيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS 2".

هولندا ضد آيسلندا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN SPORTS 3".