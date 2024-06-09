مياه الأقصر تطلق حملة توعية بمحال الجزاره قبل عيد الأضحى المبارك

وجه اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إدارة التوعية ومكلفات الخدمة العامة بجميع فروع وإدارات شركة المياه بمحافظة الأقصر بتنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها، وعدم إهدار مياه الشرب قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال إن الحملات شملت جميع إدارات المحافظة ( الأقصر - أرمنت - إسنا - البياضية - الطود - الزينية - القرنه ) وأنه تم توزيع منشورات التوعية للحفاظ على المياه وعدم إهدارها أثناء تنظيف المنزل قبل العيد.

وشملت الحملة إرشادات جمع مخلفات الأضحية فى أكياس بلاستيكية وإلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك و تمت الإشارة إلى أهمية الاتصال السريع والإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125 فى حال حدوث مشكلة أو إنقطاع فى المياه على الرقم المجاني 125 من أى هاتف محمول -أو أرقام 0952282406 - 01147999752