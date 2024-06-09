عيد الأضحى .. تعرف على عقوبة الذبح في الشوارع

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، إذ يحرص المسلمون على شراء الأضاحي لذبحها خلال العيد التي تعد من أعظم العبادات للتقرب إلى الله عز وجل، وبل وتعد سنة عن نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم".

عقوبة ذبح الاضاحي

ويبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن عقوبة ذبح الاضاحي في الشوارع والطرقات وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ذبح الاضاحي في الشوارع

وقد شددت دار الإفتاء المصرية على منع الشرع في ذبح الاضاحي في الشوارع والطرقات وإيذاء الآخرين بشتى الطرق، موضحة أنه لا يجوز شرعًا ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات؛ لأن فيه إيذاء للناس، ونشر للأوبئة.

أما عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر بالنسبة للمضحي الذي يذبح أمام منزله، فيعد ذلك مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وتصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه حسب حجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وقت ذبح الاضاحي

وقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وهو ما يعني أن وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.