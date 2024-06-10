اختلفت أسعار السمك في سوق العبور للجملة، اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، حيث يلجأ البعض لشراء ما يحتاجه خلال تلك الفترة نظرًا لاقتراب عيد الأضحى المبارك وحصول أغلب الأسواق على إجازة طويلة.

ونرصد متوسط أسعار السمك المختلفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفق لأخر تحديث بموقع سوق العبور الإلكتروني..

أسعار السمك اليوم 10-6-2024

تراوح سعر سمك البلطي الكبير من 62 إلي 64 جنيه، وسجل سعر سمك البلطي المتوسط من 59 إلي 61 جنيه، وجاء سعر البلطي الاسواني من 30 إلي70 جنيه، والفلية البلطي من 50 إلي 250 جنيه.

وتراوح سعر قشر بياض من 110 إلي 160 جنيه، و سعر بياض أملس البلدي من 90 إلي 130 جنيه، و بياض أملس (خليجي بحيره ناصر مزارع ) من 40إلي 80 جنيه، وتراوح سعر الثعابين من 50 إلي 350 جنيه.

وسجلت سعر المكرونه السويسي من 80 إلي 120 جنيه، بينما سجلت سعر المكرونة المجمدة من 30 إلي 60 جنيه، ووصل سعر الموسى، والسبيط و الكاليماري سابيا من 190 إلي 400 جنيه.

فيما سجل سعر القرش من 60 إلي 90 جنيه، وتراوح سعر الكابوريا من 40 إلي 225 جنيه، ووصل سعر المرجان من 65 إلي 105 جنيه، بينما تراوح سعر المرجان المجمد من 30 إلي 50 جنيه.

وجاء سعر البربون من 75 إلي 115 جنيه، و البربون المجمد من 30 إلي 50 جنيه، و تراوح الدنيس من 100 إلي 260 جنيه.

أما عن أسعار الجمبري، فتراوح سعر الجمبري الكبير من 380 إلي 480 جنيه، و الجمبري المجمد من سعر 175 إلي 425 جنيه، و جاء سعر الجمبري الصغير من 110 إلي 300 جنيه.

وتراوح سعر البوري الكبير من سعر 100 إلي 150 جنيه، و تراوح سعر البوري الوسط من 85 إلي 95 جنيه.

وسجل سعر الوقار من 100 إلي 160 جنيه، و تراوح سعر القاروص و لوت من 90 إلي 170 جنيه، و جاء سعر السردين المجمد من 50 إلي 100 جنيه، وتراوح سعر الماكريل المجمد من 100 إلي 140 جنيه.