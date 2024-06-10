الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سلوفاكيا.. خسارة حزب "مؤيد بوتين" في الانتخابات الأوروبية

انتخابات
انتخابات

حقق الحزب الليبرالي المعارض في سلوفاكيا مفاجأة الأحد، بفوزه في الانتخابات الأوروبية ضد حزب "سمير-إس دي" الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء روبرت فيكو ذي الميول المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

txt

أسعار العملات العربية اليوم بالتزامن مع عيد الأضحى

txt

تراجع أسعار النفط بفعل بيانات الوظائف الأمريكية


وأصيب فيكو بجروح خطيرة جراء تعرضه لهجوم في منتصف مايو، وهو معادٍ للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وكان فيكو المرشح الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن الهجوم الذي تعرض له عزز التأييد لحزبه.
وفي رسالة نشرها على صفحته في موقع فيسبوك، قدّم حزب "سمير-إس دي" مساء الأحد "التهاني للفائز في الانتخابات، حزب سلوفاكيا التقدمية
وفي ثاني فوز على التوالي يحققه في الانتخابات الأوروبية، حصل حزب سلوفاكيا التقدمية على 27.81 في المئة من الأصوات، ما يمنحه ستة مقاعد في البرلمان الأوروبي، وفقا للنتائج التي نشرتها الصحافة السلوفاكية.
وسيكون لحزب "سمير-إس دي" الذي حصل على 24.76 في المئة من الأصوات، خمسة نواب في بروكسل.
وحل حزب "ريبابليكا" اليميني المتطرف ثالثا بحصوله على نسبة 12.53 في المئة من الأصوات، وسيكون له ممثلان في البرلمان الأوروبي.
وبلغت نسبة المشاركة 34.38 في المئة، وهي أعلى مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية اليوم بالتزامن مع عيد الأضحى

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

تراجع أسعار النفط بفعل بيانات الوظائف الأمريكية

جرثومة المعدة.. الأعراض الشائعة

سحب ركامية وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين
الجريدة الورقية