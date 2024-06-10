أسعار العملات العربية اليوم بالتزامن مع عيد الأضحى

استقرت أسعار العملات العربية اليوم الاثنين الموافق 10 يوينو، في البنك المركزي المصري، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها نستعرض سعر العملات العربية قبل بدء التعاملات الصباحية اليوم، وفق لأخر تحديث قام به الموقع الإلكتروني للبنك..

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 10-6-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.67 جنيه للشراء، و 12.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 154.93 جنيه للشراء، 155.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.93 جنيه للشراء، 12.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 126.05 جنيه للشراء، 126.45 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.42 جنيه للشراء، 123.80 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.02 جنيه للشراء، 13.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.93 جنيه للشراء، 67.31 جنيه للبيع.

وتتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بالصراعات الإقليمية واستمرار الصراعات بالشرق الأوسط والحروب العالمية وأبرزها حرب إسرائيل الوحشية على قطاع غزة وحرب السودان وحرب روسيا وأوكرانيا.