هبوط اليورو مع دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة في فرنسا

شهد اليورو اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، انخفاضًا مع دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مفاجئة بعد هزيمته في انتخابات الاتحاد الأوروبي على يد اليمين المتطرف.

بينما استقر الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.. بحسب وكالة “رويترز”.

وانخفض اليورو إلى 1.0764 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من مايو، في التعاملات المبكرة في آسيا، وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.24% إلى 1.0776 دولار، حيث يدرس المستثمرون تداعيات تجدد عدم اليقين السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في عام انتخابي رئيسي.

ماكرون يلجأ لمغامرة محفوفة بالمخاطر بعد خسارته في الاتحاد الأوروبي

وأظهر استطلاع للرأي بعد خروجهم من مراكز الاقتراع أن القوميين المتشككين في الاتحاد الأوروبي حققوا أكبر المكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي في انتخابات الأحد، مما دفع ماكرون إلى القيام بمغامرة محفوفة بالمخاطر لمحاولة إعادة سلطته.

وقال منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة: "إن احتمالات فوز اليمين المتطرف في الانتخابات المبكرة في فرنسا قد تبقي اليورو تحت الضغط على المدى القريب، ولكن سعر الصرف لا يزال من المرجح أن يتأثر ببيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

وقام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكنه لم يقدم سوى القليل من التلميحات حول آفاق السياسة النقدية بالنظر إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 105.09، وهو أعلى مستوى منذ 30 مايو، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8٪ يوم الجمعة عقب البيانات التي أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في مايو.

وظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 272 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الوظائف بمقدار 185 ألف وظيفة.

وتبلغ فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الآن حوالي 50%، من حوالي 70% في وقت متأخر من يوم الخميس.

وغير المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بأي تغيير في اجتماع السياسة الخاص به هذا الأسبوع، لكن التركيز سينصب على تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" والتغييرات في التوقعات الاقتصادية من صانعي السياسات، ومن المقرر أيضًا صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية لمدة يومين هذا الأسبوع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وقالت مصادر مطلعة بالبنك لرويترز إن صناع السياسات يعكفون على طرح أفكار لإبطاء شراء السندات وقد يقدمون توجيهات جديدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، فيما سيكون خطوة أولى لخفض ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليون دولار.

تراجع الين الياباني واستقرار الاسترليني

فيما تراجع الين الياباني إلى 156.95 في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ولا تزال العملة قريبة من أدنى مستوى في 34 عاما فوق 160 دولارا الذي بلغته في نهاية أبريل، مما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إنفاق نحو 9.8 تريليون ين (62.46 مليار دولار) للتدخل في سوق العملات لدعمها.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2723 دولار بعد أن لامس 1.2700 دولار، وهو أدنى مستوى له في أسبوع سابق خلال الجلسة.

وبلغ الدولار الواحد 156.9000 ين.