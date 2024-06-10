أسعار الذهب بمحال الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 10 يونيو 2024م.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا للبيع و3531 جنيهًا للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا للبيع، و 2648 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا نحو3100 جنيه للبيع، و 3090 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه للبيع، و24720 جنيهًا للشراء.

وسجلت سعر أونصة الذهب نحو 2294 دولارًا للبيع، و 2293 دولارًا للشراء.