الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحال الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 10 يونيو 2024م.

txt

أسعار العملات العربية اليوم بالتزامن مع عيد الأضحى

txt

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الأصفر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا للبيع و3531 جنيهًا للشراء.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا للبيع، و 2648 جنيهًا للشراء.
وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا نحو3100 جنيه للبيع، و 3090 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه للبيع، و24720 جنيهًا للشراء.
وسجلت سعر أونصة الذهب نحو 2294 دولارًا للبيع، و 2293 دولارًا للشراء.

مواد متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم 9 - 6 - 2024

0.5 % تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأحد

تراجع أسعار الذهب فى الأسواق الأن

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024

1.4 % خسائر الذهب خلال أسبوع والأونصة تتراجع 82 دولارًا
الجريدة الورقية