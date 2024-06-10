أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه صباح اليوم الإثنين

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 10 يونيو 2024م.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.

وترصد"بوابة الوفد"،خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيها للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.