درجات الحرارة اليوم.. تصل لـ 42 في بعض المناطق

يشهد اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو، طقس حار نهارًا على شمال البلاد شديد الحرارة جنوبا، على أن يسود طقس معتدل الحرارة في فترات الليل، وذلك بعدما واجهت البلاد موجة شديدة الحرارة الأسبوع الماضي.

درجات الحرارة 10-6-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم باغلب المدن والمحافظات:

درجة الحرارة في القاهرة .. 23 و 36

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 32

درجة الحرارة في دمياط .. 25 و 31

درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 و 31

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 22 و 37

درجة الحرارة في السويس .. 23 و 36

درجة الحرارة في العريش .. 23 و 32

درجة الحرارة في رفح .. 22 و 31

درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 33

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 18 و 31

درجة الحرارة في الطور .. 27 و 34

درجة الحرارة في طابا .. 23 و 36

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 28 و 39

درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 32

درجة الحرارة في مطروح .. 21 و 29

درجة الحرارة في السلوم .. 19 و 33

درجة الحرارة في سيوة .. 22 و 37

درجة الحرارة في الغردقة .. 28 و 39

درجة الحرارة في مرسى علم .. 29 و 40

درجة الحرارة في الفيوم .. 23 و 37

درجة الحرارة في بنى سويف .. 23 و 37

درجة الحرارة في المنيا .. 23 و 38

درجة الحرارة في أسيوط .. 24 و 39

درجة الحرارة في سوهاج .. 25 و 39

درجة الحرارة في قنا .. 27 و 40

درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و 41

درجة الحرارة في أسوان .. 28 و 42

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 26 و 39

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 28 و 42

درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و 39

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 36

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 39

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 36