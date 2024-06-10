انفطر قلبها على نجلها.. وفاة أم فور تلقيها خبر إصابة ابنها في حادث

لفظت أم أنفاسها الأخيرة بمحافظة الغربية، عقب معرفتها بتعرض نجلها لحادث موتوسيكل، ورؤيتها له في غرفة غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

هرولت الأم إلى المستشفى، عقب تلقت خبر إصابة نجلها فى حادث ذهبت لرؤيته بالمستشفى فوجدت نجلها فى حالة سيئة على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة فسقطت مغشيا عليها وتوفيت فى الحال.

الباية كان بتلقي غرة عمليات النجدة بالغربية، بلاغاً بإصابة شاب فى العقد الثالث من العمر، بإصابات بالغة ومتفرقة، بعد أن صدمته دراجة نارية، أثناء عبوره الطريق العام.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

تبين إصابة كمال محمد طالب بكلية التربية الرياضية، بنزيف داخلى، وتم نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعى، وسيع أهالي الغربية جثمان الأم ضحية حزنها على نجلها وسط حزن سكان المنطقة.

وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة (3 أشخاص) داخل حفرة بعقار كائن بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين وجود حفرة (بعمق 13متر – أدوات حفر) وبداخلها (3 جثث) وبسؤال خفير خاص لدى مالك العقار المشار إليه قرر بأن مالك العقار إستعان به والمتوفين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار وأضاف بأنه أثناء قيام المتوفين بأعمال الحفر والتنقيب بالحفرة المُشار إليها صعقهم التيار الكهربائى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك العقار وإعترف بإرتكاب الواقعة.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

