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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر جابر يوضح حقيقة تواجده في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

عمرجابر وصلاح
عمرجابر وصلاح

أوضح عمر جابر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة انضمامه إلى معسكر منتخب مصر بسبب اقترابه من محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي. 

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وقال عمر جابر في تصريحات لبرنامج الكورة مع فايق المذاع عبر MBC MASR 2:"️ لا أنزعج من الحديث عن أنني كنت أنضم لمعسكرات منتخب مصر خلال السنوات الماضية لأنني صديق محمد صلاح ".

واضاف مدافع الزمالك: "ذلك الكلام غير حقيقي، وهذا من الممكن أن يحدث في عالم سمسم، وصلاح لن يفعل ذلك والجهاز الفني للمنتخب لن يقبل بذلك ".

وفى نفس تلسايق استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء الأحد على ملعب النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الأبيض بالأمس، بعد خوض مباراة البنك الأهلي الودية الأخيرة في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري. 
 

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً بدنياً خاصاً للاعبين على هامش المران، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب البدنية الخاصة من خلال استخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة التي تم استقدامها إلى الملعب.
 

وقاد جواو ميجيل مخطط الأحمال الفقرة البدنية التي استمرت لمدة 15 دقيقة، و تم خلالها رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة في ظل عودة اللاعبين من راحة سلبية.

بعد ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لخوض بعض التدريبات التأهيلية باستخدام الكرة لمدة دقائق قليله ضمن البرنامج التدريبي الموضوع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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