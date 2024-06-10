عصام مرعي: مشاكل منتخب مصر أمام بوركينا كانت ستظهر بقوة أمام منتخب أكبر

انتقد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق أداء منتخب مصر في الشوط الثاني أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

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وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "ظهرنا بمستوى جيد أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول ولكن الأداء تغير كليًا في الشوط الثاني".

وتابع: "لو كنا واجهنا منتخب أقوى من بوركينا كنا سنتعرض لمشاكل تكتيكية في الشوط الثاني، ولكن الأمور انتهت على خير".

وأكمل: "مع عودة محمد حمدي أعتقد أن الأمور ستعود لطبيعتها، وحسام حسن سيعود لطريقته المعتادة".

وأتم: " مشاكل منتخب مصر أمام بوركينا كانت ستظهر بقوة أمام منتخب أكبر".