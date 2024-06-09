الشاب المصفوع من المطرب عمرو دياب يطالب بتعويض مادي واعتذار

حضر الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب خلال محاولة التقاطه صورة معه في حفل الزفاف إلى جهات التحقيق؛ للإدلاء بأقواله في التحقيقات بالقضية.



وطالب الشاب سعد أسامة بتعويض من المطرب عمرو دياب والاعتذار له، بعد صفع الأخير له خلال محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف.

وبدأت جهات التحقيق، الاستماع إلى أقوال سعد أسامة ضحية الصفع على يد عمرو دياب، وذلك بحضور محامي الفنان عمرو دياب ودفاع الشاب، كما استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال محامي الفنان عمرو دياب بعد تحريره محضرا بقسم الشرطة ضد الشاب.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال محامي الفنان عمرو دياب، بعد تحريره محضرا بقسم الشرطة ضد الشاب الذي صفعه خلال محاولته التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.

وقال اشرف عبدالعزيز محامي الهضبة عمرو_دياب فى المحضر اللي تقدم بيه أن موكله وجه عدة اتهامات للشاب منها:

التعدي على الفنان عمرو دياب وإنه قام بجذبه من ملابسه ودفعه فى جانبه بطريقة تألم منها الفنان وما فعله كان عبارة عن رد فعل.