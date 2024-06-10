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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: تغيير طريقة لعب المنتخب تحتاج إلى وقت كبير.. وعدم وجود ظهير أيسر كارثة

ضياء السيد
ضياء السيد

تحدث ضياء السيد، نجم الأهلي السابق عن الطريقة الأمثل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 ، مشيرًا إلى عدم وجود ظهير أيسر يُعد كارثة.

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وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "حسام حسن قال إنه لجأ لطريقة مباراة بوركنا فاسو 3 – 5 – 2  بسبب الغيابات وعدم وجود ظهير أيسر".

وتابع: "أعتقد أن حسام حسن سيعود لطريقة اللعب الطبيعية، وعدم وجود ظهير أيسر في مصر كارثة، وطريقة اللعب لا تتغير بسهولة".

وأضاف: "كنت أفضل أن يتم تغيير خطة المباراة في فترة أخرى لأنها تحتاج لوقت ومجهود وتعليمات كبيرة، واللاعبين تأثروا بالطريقة أبرزهم محمد عبد المنعم وتريزيجيه على الرغم من تسجيله لثنائية".

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