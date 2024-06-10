50 مليون جنيه سنويا.. ضياء رشوان: بدل الصحفيين لا يليق بقيمة عملهم

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن تحسين الوضع المهني للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفي ضرورة، مشيرا إلى أن المهنة تعاني من أزمة كبيرة، والدولة من الممكن أن تتدخل لدعم المهنة في ظل حاجتنا إلى زيادة الأجور.



ونوه خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين يجب أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين







وتابع ان البدل جزء من تطور التكنولوجيا، وزيادته لا يكلف ارقام كبيرة ورد عليه النقيب السابق ضياء رشوان ورئيس هيئة الاستعلامات :" سأتحدث بنسب وليس ارقام لأن ما يتقاضاه الصحفيين لا يليق بقيمة عملهم، فحتى يزيد البلد بنسبة 20 % نحتاج ما يقرب من 50 مليون في السنة، من أجل القائمين على المهنة".



وأكد البلشي أن زيادة البدل ينعكس على أوضاع المهنة وتطورها، ودعم صناعة الوعي، مختتما ان زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفيين أصبح ضروريا لأداء الصحفيين واجبهم المهني في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المهنة.