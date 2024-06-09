محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

اعتمدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام الحكومي للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 / 2024 وذلك بمجموع 233 درجة وبفصول الخدمات الثانوي العام بمجموع 210 درجات.

وفى هذا السياق، وجهت عوض بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية وكل مدرسة لمراجعة التنسيق، ويتم القبول وفقًا للكثافات المقررة، على أن يتم الترتيب تنازليًا من الأعلى إلى الأدنى بالقبول طبقًا للقواعد والتعليمات.

من جانبه، أشار مدير مديرية التربية والتعليم محمد رمضان بأن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية بلغ 31 ألفا 912 طالبا وطالبة حضر الامتحانات 31 ألفا و377 طالبا وطالبة، نجح منهم 26 ألفا و33 طالبا وحصل 14 الفا و312 طالبا على مجموع 233 درجة فأكثر.