ميدو: الجميع توقع خناقة بيني وبين عدلي القيعي.. ولم يكن هدفي أطلع ترند
أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بحلقته مساء أمس السبت مع المهندس عدلي القيعي في استضافة إبراهيم فايق.
إقرأ أيضًا..
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الإعلام الرياضي المصري كان تحت الميكروسكوب للجميع في حلقة الأمس، وأبارك للثنائي إبراهيم فايق والمستشار ترك أل شيخ على الانطلاقة القوية".
وتابع: "المنافسة تجعل الجميع متحفز من حيث المحتوى والتنوع والضيوف، والمنافسة تجعلك تشتغل، وهناك برامج عديدة رياضية وعدد ساعات المناقشة الرياضية كبيرة للغاية وهذا شئ جيد".
وأكمل: "تحدثت أنا وعدلي القيعي بكل حب عن أنديتنا الأهلي والزمالك، والجميع أعتقد انها ستكون خناقة ولكن ظهر العكس تمامًا".
وأردف: "الجميع توقع خناقة بيني وبين عدلي القيعي، ولكن الاحترام كان مسيطرًا على المشهد".
وأتم: "أنا لم يكن هدفي أن أطلع "تريند"، وحديثي مع القيعي كان هدفه الاحترام والتقدير، ولو مدورتش على حق ناديك يبقى متستحقش تكون موجود".