ميدو: الجميع توقع خناقة بيني وبين عدلي القيعي.. ولم يكن هدفي أطلع ترند

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بحلقته مساء أمس السبت مع المهندس عدلي القيعي في استضافة إبراهيم فايق.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الإعلام الرياضي المصري كان تحت الميكروسكوب للجميع في حلقة الأمس، وأبارك للثنائي إبراهيم فايق والمستشار ترك أل شيخ على الانطلاقة القوية".

وتابع: "المنافسة تجعل الجميع متحفز من حيث المحتوى والتنوع والضيوف، والمنافسة تجعلك تشتغل، وهناك برامج عديدة رياضية وعدد ساعات المناقشة الرياضية كبيرة للغاية وهذا شئ جيد".

وأكمل: "تحدثت أنا وعدلي القيعي بكل حب عن أنديتنا الأهلي والزمالك، والجميع أعتقد انها ستكون خناقة ولكن ظهر العكس تمامًا".

وأردف: "الجميع توقع خناقة بيني وبين عدلي القيعي، ولكن الاحترام كان مسيطرًا على المشهد".

وأتم: "أنا لم يكن هدفي أن أطلع "تريند"، وحديثي مع القيعي كان هدفه الاحترام والتقدير، ولو مدورتش على حق ناديك يبقى متستحقش تكون موجود".