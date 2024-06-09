عدلي القيعي يكشف: حاولت التعاقد مع ميدو مرتين

كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي السابق، محاولته التفاوض مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، من أجل التعاقد معه للمارد الأحمر.

قال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق أنه حاول التعاقد مع ميدو مرتين، الأولى عندما كان صغيرا قبل أن ينضم بعد ذلك لمنتخب مصر و السفر إلى الاحتراف الأوروبي مما جعل فكرة التعاقد معه صعبة.

وأكد ميدو تصريحات عدلي القيعي، وكشف أن المحاولة الثانية من القيعي كانت بشكل غير مباشر، حيث تفاوض معه محمود الخطيب، وياسين منصور، وجلس معهم في بيت منصور، لكنه رفض الفكرة لكنه أكد أن فكرة اهتمام المنافس لك بشكل مباشر، بضمك كانت تجعله سعيدا مثلما كان قريبا من الانضمام إلى صفوف نادي أياكس أمستردام بشكل رسمي كان سعيدا للغاية لأنه نادي كبير ومهتم بالتعاقد معه.

مثل أياكس وبايرن ميونخ

وأكد ميدو فكرة اهتمام الأهلي به اسعدته لأن المارد الأحمر نادي كبير مثل أياكس وبايرن ميونخ.

قبل أن يعلق القيعي أن فكرة التعاقد مع ميدو كانت أمر كبير للغاية، وصعب قليلا حيث انه لاعب له ثقله وعائد من نادي كبير مثل توتنهام هوتسبير، وسيكون ليس سهلا التعامل معه في حال التعاقد معه لأنه شخصية ترفض قول نعم بسهولة.